شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة»: «مراكب النجاة» تصل لأكثر من 2.2 مليون شخص على مواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار عمل وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، أطلقت الوزارة عددًا من المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمبادرة، بهدف الوصول لأكبر شريحة مستهدف من الجمهور على هذه المنصات، لبث مجموعة من رسائل التوعية الخاصة بالحملة الإعلانية للمبادرة.

وبهذا الشأن، تصدر وزارة الهجرة تقريرًا بعدد المتابعين والتفاعل على الصفحة الرسمية للمبادرة، حيث وصل عدد المتابعين للصفحة 53.095 متابعًا، كما وصل عدد التفاعل على الصفحات لنحو 458.633، واستطاعت الصفحة الوصول لنحو 2.276.862 شخصًا.

وتعكس هذه الأرقام استجابة نسبة كبيرة من الفئة المستهدفة في المبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعد الصفحات الخاصة بالمبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» إحدى أهم الركائز التي تعتمد عليها اللجنة التنفيذية للمبادرة في نشر رسائل التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بما تقوم به المبادرة من أنشطة وفعاليات على الأرض بالقرى والمحافظات المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

يذكر أن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، جاءت بتكليف مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة الهجرة في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، الذي عقد في ديسمبر 2019.

مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية