شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسي علم يستقبل 148 مصريًا من العالقين بإندونسيا وسلطنة عمان (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسى علم الدولي رحلة طيران تقل المصريين العالقين في إندونيسيا وسلطنة عمان الثلاثاء، وتحمل ١٤٨ راكب مصري ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران.

وتم إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم، بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم، وتكليف فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم بمدينة مرسى علم للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساء، والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة لإقامة ١٤ يومًا.

وأكد أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر أنه تم تخصيص ١٠ أتوبيسات سياحة لنقل الركاب المصريين العائدين عبر طائرة أندونيسيا وسلطنة عمان إلى فندق الحجر الصحي بمرسى علم، عقب وصولهم منعا للتكدس وتقسيمهم إلى مجموعات حتى نقلهم إلى مقر اقامتهم بفنادق الحجر الصحي بمرسي علم، وذلك بمرافقة قوة تأمين من سيارات الشرطة، وذلك بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر.