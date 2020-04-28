شكرا لقرائتكم خبر عن فوز مشروعان بحثيان بتمويل لتصنيع جهاز تنفس صناعي محلي الصنع بجامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز فريقان بحثيان في جامعة الاسكندرية بتمويل مشروعان لتصنيع اجهزة تنفس صناعية محلية الصنع من قبل اكاديمية البحث العلمى .

وقال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، الذي هنأ الفائزين أن الفرق البحثية الفائزة بالتمويل من أكاديمية البحث العلمي ضمن مبادرة «طبق فكرتك» لإيجاد حلول ابتكارية لحل مشكلة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه فاز مشروعان بالتمويل من الأكاديمية لتصنيع جهاز تنفس صناعي محلي بمصر، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجامعة على المشاركة الفعالة من أبنائها من أعضاء هيئة التدريس والخريجين، وبالتعاون مع وحدة ادارة المشروعات بالجامعة حيث قامت الوحدة بعقد جلسات تعريفية بتقنية الفيديو كونفرانس للباحثين في هذا المجال.