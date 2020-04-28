شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: «إصابات العمل» بلغت 90.7% للذكور مقابل 9.3% للإناث خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن إجمالي عدد حالات إصابات العمل في مصر للذكور بلغ 6227 حالة بنسبة90.7 % مقابل642 حالة للإناث بنسبة 9.3٪ من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2019.
وأوضح الجهاز في تقرير، الثلاثاء، أن نشاط الصناعات التحويلية استحوذ على النسبة الأكبر من عدد حالات إصابات العمل 53.5٪، يليه نشاط النقل والتخزين بنسبة 11.4٪من إجمالي عدد حالات الإصابة، مشيرًا إلى أن أعلى نسبة لحـالات إصابات العـمل في مهـنة الفنـيون ومـساعدو الأخـصائيين بلغت 32.3٪، يليـها مهـنة عمال تشغيل المصانع بنسبة 18.2٪ من إجمالي عدد حالات الإصابة خلال نفس الفترة.
وأشار إلى أن أعلى نسبة لحالات إصابات العمل في (سقوط الأشخاص) 31.3 %، يليها ( الخطأ أو التصادم بأشياء) بنسبة 26.8 % من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2019.
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الوضع في مصر
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اصابات
4,782
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تعافي
1,236
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وفيات
337
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