شكرا لقرائتكم خبر عن 79 مليون جنيه قروضا من جهاز تنمية المشروعات لتمويل 3442 مشروعا للشباب بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قدم قروضاً للشباب قدرها 78 مليون و928 ألف و750 جنيه وذلك في الفترة من يناير وحتى نهاية مارس الماضي، لتمويل 3 ألاف و442 مشروعا مابين متوسط وصغير، ومتناهي الصغر، لتوفير 5 ألاف و714 فرصة عمل حقيقة للشباب الجاد الراغب في حياة كريمة .

وأشاد المحافظ بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتقديمه قروضاً ميسرة للشباب لإقامة مشروعات حقيقية، وخلق فرص عمل توفر لهم حياة كريمة، مما يساعد في الحد من ظاهرة البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب .

ومن جانبه أكد وائل العاصي، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، أن الجهاز قام بتقديم 13 مليون و869 ألف و816 جنيه «إقراض مباشر»، لتمويل 60 مشروع وتوفير 243 فرصة عمل، كما تم تقديم 56 مليون و882 ألف و604 جنيه «إقراض متناهي الصغر» لتمويل 3 آلاف و231 مشروعاً وتوفير5 ألاف و320 فرصة عمل، وتقديم 8 ملايبن و176 ألف 330 جنيه «إقراض جهات وسيطة، بنوك»، لتمويل 151مشروع وتوفير 151 فرصة عمل لتحسين مستوي الدخل القومي ودفع عجلة الاقتصاد .

وتفعيلاً لنظام الشباك الواحد وتيسيراً على العملاء الصغار ورواد الأعمال لبدء تنفيذ المشروعات وتشغيلها، أوضح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أنه تم إصدار 170 رخصة نهائية و189 رخصة مؤقتة، و173 رقم قومي و523 سجل تجاري و561 بطاقة ضريبية، وتنفيذ 8 ندوات للتعريف بما يقدمه الجهاز من قروض ومنح وأنشطة مختلفة بمختلف المراكز والمدن والأحياء.