شكرا لقرائتكم خبر عن صحة شمال سيناء: سلبية 3 حالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء على سلبية 3 حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

وأعلن الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة أنه بشأن عزل 3 حالات بمستشفى بئر العبدالمركزي للاشتباه في إصابتها بفيروس كوونا المستجد فقد تم تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية وفقا لبروتوكول التعامل مع الحالات المشتبه فيها، ومنها سحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس معمليا من عدمه وإرسال العينات إلى المعامل .

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وأكد وكيل الوزارة أنه قد وردت جميع العينات وتفيد سلبيتها لفيروس كورونا المستجد، موجهًا الشكر لكافة أفراد الفريق الصحي بالمحافظة على ما يبذلونه من جهد في محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أكد وكيل الوزارة مجددا على أن محافظة شمال سيناء لا تزال خالية من أية إصابات بفيروس كورنا المستجد «كوفيد -19»، معلنًا استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بالتعاون مع الجهات المعنية لمنع الإصابة بالفيروس .

وجدد مناشدته للمواطنين بعدم تداول أخبار من شأنها إشاعة الذعر بين المواطنين والحصول على المعلومات من مصادرها الصحيحة، كذلك مناشدة المواطنين بإتباع الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وخاصة في تلك الفترة الهامة والعصيبة .