شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب ممرضات «تأمين المنصورة» لرفض أخذ مسحات لهن بعد إصابة 5 أطباء بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أضربت ممرضات مستشفى المنصورة للتأمين الصحي، اليوم الثلاثاء، عن العمل، احتجاجا على رفض مديرية الصحة أخذ مسحات لهم بعد التأكد من إصابة 5 أطباء بعناية القلب بالمستشفى بفيروس كورونا.

وخرجت الممرضات إلى ساحة المستشفى ورددوا هتافات «واحد اثنين الطب الوقائي فين»، مطالبين بأخذ مسحات من جميع العاملين في المستشفى، مؤكدين أنه تم عزل 5 ممرضات داخل المستشفى بينهم 3 درجة حرارتهم مرتفعة اشتباه كورونا ولم يتم أخذ مسحات منهم .

وأكدت الممرضات أن بداية المرض ظهرت على الدكتور «محمد. ع» وهو يأتي للمستشفى يومين فقط، وقال إنه يشتبه في إصابته بكورونا، وتم أخذ مسحة له، وبعد يومين تأكد إصابته بالفيروس، وتم نقله مستشفى العزل، بعدها تم أخذ مسحات من الأطباء المخالطين له، وتبين إصابة 4 منهم بالفيروس وتم نقلهم مساء الثلاثاء لمستشفى العزل، وقررت إدارة المستشفى عزل 5 ممرضات داخل أحد الأقسام بعدما اشتبهوا في إصابتهم بكورونا.

قالت الممرضات :«نحن جميعا نختلط ونتعامل مع بعضنا البعض لكن للأسف الطب الوقائي أخذ مسحات من الأطباء المخالطين ورفضوا أخذ مسحات من التمريض، رغم أننا أكثر اختلاطا بالحالات وبالأطباء خلال العمل».

ومن جانبها قالت الدكتورة رشا مصطفي، مدير عام المستشفى «إن الطب الوقائي يعمل حاليا على حصر المخالطين للحالات الإيجابية ولا داعي للذعر أو القلق، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والاحترازية لحماية جميع العاملين بالمستشفى».

وأضافت: «التمريض من حقه أن يخاف ولكن نحن لن نسمح بأي إهمال وسنتبع كافة الإجراءات الطبية والوقائية من أجل الحفاظ على صحتهم».

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وعلى الصعيد نفسه عقد الدكتور مصبح محمد أمين مدير فرع شمال شرق الدلتا، اجتماع حضره كل من الدكتورة رشا مصلح نائب مدير الفرع للشؤون الفنية، والدكتورة رشا مصطفى مدير مستشفى المنصورة للتأمين الصحي، والممرضة حنان عوض رئيس التمريض بالفرع، والممرضة فاطمة أحمد رئيس التمريض بالمستشفى، وسيد عبدالمجيد مدير إداري المستشفى، وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وكذا أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفى وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات في هذا الموضوع وتنفيذها بكل دقة حفاظاً على العاملين والمنتفعين وذويهم المترددين على المستشفى.