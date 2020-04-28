شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع موقف توصيل المرافق للمناطق والمجمعات الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة موقف توصيل المرافق للمناطق والمجمعات الصناعية، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على تقديم كل الدعم اللازم للاقتصاد المصري؛ للحفاظ على قوته وتماسكه في مواجهة الأزمة الحالية لفيروس «كورونا المستجد»، فيما نعمل على الاستمرار في تعزيز القطاع الصناعي بشكل خاص، لافتًا إلى وجود اهتمام كبير بسرعة توصيل المرافق للأراضي الصناعية، وضرورة الانتهاء من المناطق التي يزداد الطلب عليها، وكذا التي بها توسعات.

من جانبها، استعرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الموقف التنفيذي لإنشاء المجمّعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بواقع 4311 وحدة في 13 مجمعًا، لافتة إلى أن نسب الإنجاز في المنشآت بهذه المجمعات تجاوزت 88%، ومعدلات الإنجاز في توصيل المرافق الداخلية بلغت مراحل متقدمة، فيما سيتم التركيز على توصيل المرافق الخارجية خلال هذه المرحلة.

وقالت الوزيرة إنه يوجد في محافظة الإسكندرية مجمع «مرغم»، حيث يجري إنشاء 204 وحدات معدنية، وفي الغربية مجمع «المحلة الكبرى» يضم 615 وحدة خرسانية، بينما في محافظة البحيرة، يجري تنفيذ مجمع «حوش عيسى» وبه 864 وحدة خرسانية، كما تشمل هذه المجمعات؛ مجمع «الفيوم الجديدة» ويضم 692 وحدة خرسانية ومعدنية، ومجمع «بياض العرب» ببني سويف وبه 266 وحدة معدنية، ومجمع «المطاهرة» بالمنيا ويضم 68 وحدة معدنية، ومجمع «عرب العوامر» بمحافظة أسيوط وبه 272 وحدة معدنية، ومجمع «غرب جرجا» في سوهاج ويضم 178وحدة معدنية.

كما يوجد في كل من قنا والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، مجمعات: «هو» ويضم 420 وحدة معدينة، و«الغردقة» وبه 218 وحدة معدنية، و«البغدادي» ويضم 206 وحدات، و«الجنينة والشباك» وبه 308 وحدات معدنية.

في سياق متصل، تطرقت وزيرة الصناعة إلى بعض المناطق الصناعية التي يتم العمل على استكمال عمليات الترفيق بها.

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