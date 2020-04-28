شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» عن طقس الأربعاء: شبورة وبرودة شديدة ليلا (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الأربعاء، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حار على جنوب الصعيد.

والطقس ليلاً شديد البرودة على معظم الأنحاء، بارد على شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

والرياح معتدلة على معظم الأنحاء، نشطة على شمال الصعيد، مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «16– 27»، الإسكندرية «15– 23»، قنا «19- 32»، الأقصر «20 – 33»، أسوان «21 – 34».

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