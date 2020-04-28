لسرقة "المواشي".. الداخلية تكشف لغز مقتل مزارع في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات واقعة العثور على جثة مزارع بأرض زراعية وسرقة 3 رؤوس ماشية، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "جار المجني عليه" بغرض السرقة.

تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة (مزارع - مقيم بدائرة المركز) بأرضه الزراعية دائرة المركز، وبسؤال نجله (مزارع - مُقيم بذات العنوان) قرر بتوجه والده للأرض الزراعية ملكه، وعدم عودته ولدى توجهه للاطمئنان عليه اكتشف وفاته وعدم تواجد (3 رؤوس ماشية، وكذا عربة كارو والدابة الخاصة بها).

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تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده أن مرتكب الواقعة (عامل- "جار المجني عليه ومُقيم بذات العنوان).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه للواقعة، وقرر أنه نظراً لعلمه بامتلاك المجني عليه عدد من رؤوس الماشية بالأرض الزراعية خاصته فعقد العزم على التخلص من المجني عليه والاستيلاء على رؤوس الماشية، وتم بارشاده ضبط المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.