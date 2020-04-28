بعد عودة تجديد الرخص.. الداخلية للمترددين على المرور: التزموا بالكمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين المترددين على وحدات المرور الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية وضرورة إرتداء "الكمامة" كشرط أساسى للتردد على وحدات المرور.

وقالت وزارة الداخلية إنه تقرر البدء فى تجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات بوحدات المرور على مستوى الجمهورية إعتباراً من يوم الأحد الموافق 3 مايو القادم، وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن مواعيد فتح تقديم باقى الخدمات للمواطنين بوحدات المرور.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت بدء العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 26 أبريل ، لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة (زيرو)، موضحة بأنه يمكن لمالكي السيارات الملاكي المرخصة والتي سعتها اللترية أقل من (2030 سي سي) وغير مطلوبة للفحص الفني الدوري ولا يوجد عليها حظر، تجديد الترخيص واستلام الرخصة بمحل الإقامة أو لعنوان توصيل من خلال منافذ "فورى" وبوابة وزارة الداخلية "بوابة مرور مصر" على شبكة الإنترنت.

وعلقت وزارة الداخلية، استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور منذ 19 مارس الماضي، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على صحة المواطنين.