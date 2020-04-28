"مكافحة المخدرات" تضبط 5 متهمين بالإتجار في المخدرات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة القبض على 5 متهمين بالإتجار في المواد المخدرة.

تمكن العميد وائل نصار، مدير إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 345 جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، ميزان حساس.

كما تمكن المقدمان أحمد الكيلاني ومحمد عبد المنعم، من ضبط ثلاثة أشخاص لهم معلومات جنائية حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة الشروق مستقلين سيارة ميكروباص قيادة أحدهم وبحوزتهم كمية من الهيروين المخدر وزنت 130 جرام، مبلغ مالي. 3 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.