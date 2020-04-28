أتلف سيارتين تابعتين للشرطة.. ضبط عاطل بحوزته 28 قطعة حشيش بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن المنوفية، في ضبط عاطل لاتجاره في المخدرات وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وذلك بعدما أتلف سيارتين للشرطة أثناء القبض عليه.

البداية أثناء قيام قوة أمنية من مباحث مركز شرطة قويسنا بضبط وتفتيش مسكن (عاطل، مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالاتجار على نطاق واسع بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة مركز شرطة قويسنا، وحال وصول القوات استشعر بهم المتهم ولاذ بالفرار بسيارة ملاكي واصطدم بسيارتي القوة مُحدثاً بعض التلفيات.

وتمكنت القوات من السيطرة على المتهم المذكور وضبطه والسيارة قيادته وبحوزته (28 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 300 جرام – بندقية خرطوش- رشاش صوت- 3 طلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتفين المحمول للاتصال بعملائه. كما أمكن ضبط (3 أشخاص) من عملائه، وبمواجهتهم اعترفوا بحضورهم للمتهم لشراء المواد المخدرة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.