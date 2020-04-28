قُدرت بـ300 ألف جنيه.. ضبط موظف اختلس مواد غذائية من شركة بمرسى مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية، موظفا سابقا استغل موقعه الوظيفي واختلس مواد غذائية تقدر قيمتهما بمبلغ 300 ألف جنيه. معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، أفادت قيام (رئيس فرع إحدى شركات الجملة بمرسى مطروح سابقاً، سبق اتهامه فى "3" قضايا) باستغلال موقعه الوظيفي السابق باختلاس بضائع عبارة عن مواد غذائية تقدر قيمتهما بمبلغ 300 ألف جنيه، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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