الداخلية تعلن موعد بدء تجديد رخص تسيير السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران:

قالت وزارة الداخلية إنه تقرر البدء فى تجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات بوحدات المرور على مستوى الجمهورية إعتباراً من يوم الأحد الموافق 3 مايو القادم.

وتهيب وزارة الداخلية بجميع المواطنين المترددين على وحدات المرور الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية وضرورة إرتداء "الكمامة" كشرط أساسى للتردد على وحدات المرور.. وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن مواعيد فتح تقديم باقى الخدمات للمواطنين بوحدات المرور.

وعلقت وزارة الداخلية، استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور منذ 19 مارس الماضي، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على صحة المواطنين.

كما قررت الداخلية الشهر الماضي تعليق استخراج وتجديد رخص تسيير المركبات على أن يكتفى لمن انتهت صلاحية رخصته بسداد الضريبة في المواعيد المقُررة قانوناً من خلال منافذ الدفع الإلكتروني (فوري) أو من خلال أحد مكاتب البريد