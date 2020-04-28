"بيغيروا معالمها".. ضبط عصابة وراء سرقة ٧ سيارات في باب الشعرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمنطقة باب الشعرية.

البداية عندما تبلغ للعميد نادر مسعد، مأمور قسم شرطة باب الشعرية، من أحد الأشخاص بإكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها بدائرة القسم.

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وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الغرب، للقبض على المتهم.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد مصطفى الحبشي، مفتش المباحث، وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبي الواقعة ثلاثة أشخاص لهم معلومات جنائية وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد محمد وداد، معاون أول المباحث، من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد التصرف فيها بالبيع، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة، كما اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد تغيير معالمها والتصرف فيها بالبيع واعترفوا بارتكاب عدد 6حادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط السيارات المسروقة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهم بالسرقة.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.