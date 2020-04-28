محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، شن حملات لضبط جرائم الغش التجاري، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين. وأسفرت جهود الحملات عن ضبط شخصين يروجان ويصنعان الكمامات الطبية مجهولة المصدر بمدينة نصر حال استقلالهما دراجة نارية ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما حقيبة بداخلها 150 كمامة سوداء اللون، محلية الصنع، جميعها مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها. واعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد طرحها للبيع بأسعار مرتفعة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة وتصنيعهما الكمامات بإحدى الورش بمنطقة سكنهما. جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة للتحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر ضبط عاطلين يروجان لبيع الكمامات الطبية عبر "الفيس بوك" بمدينة نصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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