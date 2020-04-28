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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور إيهاب عطية، مدير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، إن الأولوية دائمًا تكون لغسل الأيدي بالماء والصابون؛ لأنه يسقط البكتيريا والفيروسات الضارة، أما الكحول فيفضل استخدامه أثناء التواجد خارج المنزل.
وحذَّر "عطية" في منشور توعوي نشرته وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، من كثرة استخدام الكحول، موضحًا أنه من الممكن أن يتقل البكتيريا المفيدة ويزيد من فرصة الإصابة بالالتهابات.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة توجه تحذيرًا للمواطنين بشأن كثرة استخدام الكحول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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