منظمة الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن علاقة الصيام بالمناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
قالت الدكتورة داليا السمهوري مدير برنامج التأهب واللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية، إن الصيام يقوي جهاز المناعة، موضحة أن هناك دليلا استرشاديا صدر مؤخرا عن المنظمة فيما يتعلق بالصلاة والصيام والنظام الغذائي خلال شهر رمضان.
وأوضحت - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء عبر تقتنية الفيديو كونفرنس - أن المنظمة أكدت ضرورة تناول السوائل واتباع الأنشطة الرياضية التي لا تسبب إرهاق الجسم.. مطالبة باتباع الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها المنظمة مسبقا والبعد عن التجمعات قدر الإمكان وكذلك البعد عن التدخين الذي يؤثر على كفاءة الرئة.
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