الصحة العالمية ترد على اتهامها بتأخير حظر السفر في بداية كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

ردّ الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، على الاتهام الموجه إلى منظمة الصحة العالمية بالتأخير في تقديم النصائح للبلدان بالنسبة لحظر السفر إلى بعض الدول في بداية ظهور فيروس كورونا المستجد.

وقال المنظري في مؤتمر صحفي عن طريق الفيديو نظمه المكتب الإقليمي للصحة العالمية اليوم الثلاثاء: "لم تتأخر المنظمة، ومنذ اليوم الأول من إعلان وجود حالات في الصين تعاملت مع هذا المرض بكل جدية وقدمت نصائح للدول، وطالبت بدراسة الوضع الاجتماعي والاقتصادي عند تطبيق الإجراءات الاحترازية واتباع نهج يشمل الحكومة والمجتمع الواحد".

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وأضاف: "المنظمة طالبت الدول عند وضع قيود السفر والإجراءات الأخرى أن تقوم بدراسة الوضع الخاص بهذه الدولة وبناء عليه تتخذ عليه قرار إغلاق المطارات أو الجامعات، بناء على فوائد أو مخاطر هذه القرارات".

بدورها، قالت داليا سمهوري، مدير برنامج التأهب واللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية، إنه بالنسبة للإجراءات المتعلقة بالسفر لجأنا للوائح الصحية الدولية لتحديد الموقف بشأنه، وفي بداية ظهور كورونا كانت هناك مراجعة مختلفة، وتم عقد لجنة الطوارئ ومراجعة كل المعلومات، وطلب من الدول تقييم المخاطر والإجراءات المختلفة التي تتعلق بقدرة الدولة على التعامل مع الحالات وتتبع المخالطين والعزل والحجر الصحي.

وقالت: "بالتالي منظمة الصحة العالمية تعطي توصيات عالمية، ولكل دولة الحرية في النظر إلى الإجراءات التي تساعدها في التصدي للجائحة".