مصر | المرور تعلن موعد بدء تجديد رخص تسيير السيارات

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر المرور تعلن موعد بدء تجديد رخص تسيير السيارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، عن بدء وحدات المرور على مستوي الجمهورية، في تجديد رخص تسيير السيارات إعتبارًا من الأحد المقبل 3 مايو.

وبينت الإدارة العامة للمرور عن البدء في تجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات بوحدات المرور على مستوى الجمهورية إعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3 مايو القادم.

ونوهت الإدارة العامة للمرور أنه سوف يتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد فتح تقديم باقى الخدمات للمواطنين بوحدات المرور.

وتهيب وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بجميع المواطنين المترددين على وحدات المرور الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية وضرورة إرتداء "الكمامة" كشرط أساسى للتردد على وحدات المرور.

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واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة عن ضبط (1667) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (335) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (53) مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، (5) دراجات نارية مخالفة، (14) مخالفات شروط الترخيص، مخالفة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وجاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (1839) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (396) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (79) مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، (13) دراجة نارية مخالفة، (8) مخالفات شروط الترخيص.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية وذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.