مصر | العثور على 3 أطنان سلع غذائية داخل مخزن بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر العثور على 3 أطنان سلع غذائية داخل مخزن بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
مستغلًا الظروف التي تمر بها البلاد وانتشار عدوى فيروس الكورونا.. حيث جمع صاحب مخزن بمركز البدرشين جنوب الجيزة، كميات كبيرة من السلع الغذائية، لبيعها بعد ذلك بأسعار زاهدة محققا أرباح مادية كبيرة.
وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق، مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية كائن بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة، لحجبه عن التداول كمية قدرها 3،450 طن "دقيق فاخر، مكرونة" مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.
وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.
اقرأ أيضًا... إحباط ترويج 5 أطنان ونصف طن فسيخ
ونجح ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من إحباط ترويج 5 أطنان ونصف الطن فسيخ ورنجة وأسماك مملحة فاسدة وغير صالحه للاستخدام الآدمي بمصانع ومحال تجارية ومخازن بمنطقتي أوسيم والوراق.
كانت وجهت الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، برئاسة العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، حملات مكثفة على المحال التجارية، والمصانع والمخازن، بمنطقتي أوسيم والوراق، لضبط الأسماك المملحة، الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك البشري، وذلك في إطار الظروف التي تمر بها البلاد، وانتشار عدوى فيروس الكورونا.
ونجحت القوات في ضبط 5 أطنان ونصف الطن فسيخ ورنجة وأسماك مملحة فاسدة وغير صالحه للاستخدام الآدمي بمصانع ومحال تجارية ومخازن بمنطقتي أوسيم والوراق، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
اقرأ أيضا.. أحدث إحصائيات كورونا في مصر
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.