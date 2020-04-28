مصر | العثور على 3 أطنان سلع غذائية داخل مخزن بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر العثور على 3 أطنان سلع غذائية داخل مخزن بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مستغلًا الظروف التي تمر بها البلاد وانتشار عدوى فيروس الكورونا.. حيث جمع صاحب مخزن بمركز البدرشين جنوب الجيزة، كميات كبيرة من السلع الغذائية، لبيعها بعد ذلك بأسعار زاهدة محققا أرباح مادية كبيرة.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق، مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية كائن بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة، لحجبه عن التداول كمية قدرها 3،450 طن "دقيق فاخر، مكرونة" مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.

وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.

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ونجح ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من إحباط ترويج 5 أطنان ونصف الطن فسيخ ورنجة وأسماك مملحة فاسدة وغير صالحه للاستخدام الآدمي بمصانع ومحال تجارية ومخازن بمنطقتي أوسيم والوراق.

كانت وجهت الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، برئاسة العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، حملات مكثفة على المحال التجارية، والمصانع والمخازن، بمنطقتي أوسيم والوراق، لضبط الأسماك المملحة، الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك البشري، وذلك في إطار الظروف التي تمر بها البلاد، وانتشار عدوى فيروس الكورونا.

ونجحت القوات في ضبط 5 أطنان ونصف الطن فسيخ ورنجة وأسماك مملحة فاسدة وغير صالحه للاستخدام الآدمي بمصانع ومحال تجارية ومخازن بمنطقتي أوسيم والوراق، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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