مصر | ضبط 4 أشخاص لاختطافهم طفلا مقابل فدية بسوهاج

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 4 أشخاص لاختطافهم طفلا مقابل فدية بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات الأمن، بمحافظة سوهاج، من 4 ضبط أشخاص؛ لإرتكابهم واقعة إختطاف طفل ومطالبة أهليته بدفع فدية مالية نظير إطلاق سراحه وإعادته.

بدأت الواقعة، حين تبلغ لمركز شرطة المنشأة من أحد المواطنين مدرس - مُقيم بندر المنشأة، بغياب نجل شقيقه - 6 سنوات، أثناء لهوه أمام المنزل بدائرة المركز، وقرر أن شقيقه يعمل مدرس بإحدى الدول العربية، وتلقيه إتصال من هاتف محمول "حدد رقمه" طلب منه المتصل مبلغ مالى كفدية لإطلاق سراح الطفل.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج أسفرت جهوده أن مرتكبى الواقعة، 4 عمال - جميعهم مُقيمين بناحية بندر المنشأة بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم، وأمكن تحرير المختطف من مكان إحتجازه داخل منزل خاص بأحد المتهمين كائن بالظهير الصحراوى بدائرة المركز، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم لواقعة خطف الطفل ومساومة أهليته على إعادته مقابل مبلغ مالى كفدية، وتم بإرشاد أحدهم ضبط الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال كشف غموض حوادث الخطف، والعمل على تحديد وضبط مرتكبيها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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