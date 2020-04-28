مصر | ضبط عامل لقتله آخر وسرقة 3 مواشٍ بالقليوبية

وتبلغ لمركز شرطة الخانكة، بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة مزارع - مقيم بدائرة المركز، بأرضه الزراعية دائرة المركز، وبسؤال نجله مزارع - مُقيم بذات العنوان، قرر بتوجه والده للأرض الزراعية ملكه، وعدم عودته ولدى توجهه للإطمئنان عليه إكتشف وفاته وعدم تواجد (3 رؤوس ماشية، وكذا عربة كارو والدابة الخاصة بها).

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، وأسفرت جهوده أن مرتكب الواقعة عامل - "جار المجنى عليه"مُقيم بذات العنوان".

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته إعترف تفصيليًا بإرتكابه للواقعة، وقرر أنه نظرًا لعلمه بإمتلاك المجنى عليه عدد من رؤوس الماشية بالأرض الزراعية خاصته فعقد العزم على التخلص من المجنى عليه والإستيلاء على رؤوس الماشية، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال كشف ملابسات جرائم القتل المجهولة وتحديد وضبط مرتكبيها.