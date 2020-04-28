مصر | ضبط 17 قضية أمن عام وتنفيذ 45 حكما متنوعا خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 17 قضية أمن عام وتنفيذ 45 حكما متنوعا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية، فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 3 قضايا تهريب و17 قضية أمن عام وتنفيذ 45 حكم متنوع، وذلك على النحو التالى:

نححت فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، في ضبط (3) قضايا تهريب (أقمشة – ألواح معدنية – بضائع أجنبية) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها قرابة 700 ألف جنيه.

وتمكنت فى مجال الأمن العام، من ضبط (17) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى، صيد بدون تصريح).