أخبار مصر | برلماني: فرض الطوارئ ضروري للقضاء على خفافيش الظلام

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: فرض الطوارئ ضروري للقضاء على خفافيش الظلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن حالة الطوارئ تساهم فى مواجهة المخاطر التى تواجه الدولة المصرية، فالمخاطر ليست أمنية فقط، ولكن هناك مخاطر اقتصادية أيضا اتضحت بظهور فيروس كورونا، ما استوجب تعديل القانون للحد من هذه الآثار التي انعكست على حياة شريحة عريضة من المجتمع.

وأوضح "إسماعيل" في بيان اليوم الثلاثاء، أن الفترة الأخيرة شهدت وجود بعض العناصر الإرهابية التي كانت تعتزم القيام بعمليات تخريبية مستغلين الإنشغال في مواجهة أزمة فيروس كورونا، ولكن يقظة رجال الأمن كانت لهؤلاء بالمرصاد.

وأضاف أن هذا يؤكد أنه مازال هناك بعض المخاطر والتحديات التى تواجه الدولة، ومن ثم فإن حالة الطوارئ ما زالت ضرورية للقضاء على خفافيش الظلام وفي نفس الوقت للحد من الآثار الاقتصادية لبعض الأزمات التى كشفتها أزمة فيروس كورونا.

وتابع أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت أيضا تحقيق الكثير من الإنجازات والمكاسب، وهذا لا يرضي بعض كارهي الوطن الذين يسعون في الأرض فسادًا، وبالتالي فإن حالة الطوارئ مازالت ضرورية للقضاء على كافة العناصر الإرهابية التي تريد نشر الفزع في المجتمع.

وأشار إلى أنه لكل فترة متطلبات وهذا ما شمله تعديل الطوارئ الجديد، حيث تمضن حوالى 18 تعديلا جميعها تهدف لحماية الإنسان والحفاظ على حياته، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا التي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصاديه.

إعلان حالة الطوارئ

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل 2020.

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء ونظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

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وتنص المادة الثانية من القرار على أن تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وتنص المادة الرابعة من القرار على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بحظر التجوال في عدد من مناطق بشمال سيناء في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

وتضمن القرار أن تكون توقيتات حظر التجوال من السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى عدا مدينة العريش والطريق الدولى من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم.

ويعمل بالقرار اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل الجارى وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ بموجب قرار رئيس الجمهورية.

إحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قرارا بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

وتضمنت هذه الجرائم وفقا لما نشر بالجريدة الرسمية جرائم التجمهر وتعطيل المواصلات والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة " البلطجة" والجرائم الخاصة بشئون التموين وجرائم الأسلحة والذخائر.

ويعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل الجاري.