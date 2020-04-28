أخبار مصر | الوزير يتابع تنفيذ مخطط تطوير النقل الجماعى بالقاهرة الكبرى

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الوزير يتابع تنفيذ مخطط تطوير النقل الجماعى بالقاهرة الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ملامح مخطط تطوير النقل الجماعي في القاهرة الكبرى، والذي يتضمن المخططات الخاصة بتسيير خطوط نقل داخلية shuttle Bus في المسافة من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق من محطة عدلي منصور حتى مطار القاهرة، بالاضافة الى مخطط تسيير أتوبيسات BRT وهي (الحافلات السريعة ذات السعة الكبيرة التي تسيير في مسارات مخصصة وتقديم مستوى عال من الخدمات) على الطريق الدائري.

وأشار الوزير إلى أن منطقة محطة عدلي منصور ستكون نموذجا للنقل متعدد الوسائط اي ستشهد وجود عدة وسائل للمواصلات وتشمل (الخط الثالث للمترو - القطار الكهربائي shuttle bus - خط سكة حديد (عين شمس السويس)، كما أكد الوزير على ضرورة التنسيق الفوري بين هيئات الوزارة المكلفة بالتنفيذ مع كافة الجهات المعنية مثل وزارة الطيران المدني والادارة العامة للمرور والنقل العام والجهات الأخرى فيما يتعلق بتنفيذ مسارات خطوط النقل الداخلية shuttle bus.

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كما تابع الوزير آخر المستجدات الخاصة بتصنيع 20 أتوبيسات تعمل بالغاز، كانت قد تعاقدت عليها شركة السوبرجيت للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، كمرحلة أولى ضمن التعاقدات المخطط إبرامها لشراء أتوبيسات للعمل داخل العاصمة الإدارية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الحكومة المصرية، لتوفير وسائل نقل جماعى منظم على أعلى مستوى من الجودة والإمكانات الفنية لتسهيل تنقل المواطنين داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

حيث أكد وزير النقل على الأهمية الكبيرة لجهاز تنظيم النقل البري في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية ووضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البرى الداخلى والدولى خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعي داخل القاهرة الكبرى.

جاء ذلك خلال اجتماعا موسعًا للوزير مع رؤساء (هيئة الطرق والكبارى والنقل البري والهيئة القومية للأنفاق وهيئة النقل العام وشركة السوبر جيت وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وشركة ترنس اي تي) لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بتطوير وتحديث وتفعيل منظومة النقل الجماعى داخل كل مناطق القاهرة الكبرى.