أخبار مصر | رئيس الوزراء يتابع توصيل المرافق للأراضي الصناعية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتابع توصيل المرافق للأراضي الصناعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انعقد صباح اليوم الثلاثاء اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة توصيل المرافق للأراضى الصناعية بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تفقد أمس أعمال تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو"، ورافقه وزراء: السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة.

وخلال الجولة التفقدية بأنحاء المشروع، استمع رئيس الوزراء لشرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول مكونات أحد الأبراج الذي تفقده رئيس الوزراء، حيث أوضح أن المسطح تصل مساحته إلى 25853 م2 أي 6.2 فدان، ويتكون من بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي ( تجاري ) بمسطح 16970 م2، والمساحة المخطط بيعها مساحتها 8500 م2، كما يشمل دور أول ( جراج علوى ) بمسطح 15800 م2 سعة 280 سيارة.

كما أشار وزير الإسكان إلى أن الأبراج المتصلة، والتي تنفذها مجموعة من شركات المقاولات الكبرى تضم 18 طابقًا سكنيًا بإجمالي 468 وحدة سكنية (الإسكان البديل)، لمن اختار من أهالي المنطقة العودة مرة أخرى للسكن بها، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ برج استثماري في هذا المشروع ويتكون من 23 طابقًا سكنيًا بإجمالي 134 وحدة سكنية، كما يضم المشروع برجًا إداريًا خلف القنصلية ويتكون من بدروم، ودور أرضي تجاري، و15 طابقا متكررًا، بإجمالي مسطح 10200 م2، والمساحة المخطط بيعها 8160 م2.

وحول الموقف التنفيذي لمشروع الأبراج السكنية، فقد أوضح وزير الإسكان أنه فيما يتعلق بالبرج السكني الأول؛ فقد تم الانتهاء من أعمال الخوازيق واللبشة المسلحة وأعمال العزل بالكامل، وتم الانتهاء من تنفيذ أعمدة البدروم وسقف البدروم بالكامل، وبنسبة 65%من أعمدة الأرضي، و35% من سقف الأرضي وأعمدة الأول وسقف الأول وأعمدة الثاني، وجار تنفيذ سقف الثاني، وفيما يتعلق بالبوديوم، فقد تم الانتهاء من أعمال الخوازيق وأعمال العزل بالكامل، وبنسبة 30% من أعمال الخرسانة المسلحة للقواعد، وأعمدة البدروم وجار تنفيذ سقف البدروم.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.