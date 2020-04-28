أخبار مصر | الشباب والرياضة تنظم حوارات "أون لاين" مع الشخصيات العامة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الشباب والرياضة تنظم حوارات "أون لاين" مع الشخصيات العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة قيم وحياة سلسلة من الحوارات الشبابية مع مجموعة من أبرز الشخصيات العامة والمسئولين بالمجتمع، تحت عنوان "معاك أون لاين" وذلك عبر راديو وزارة الشباب والرياضة، وقناة اليوتيوب الخاصة بالوزارة.

تنطلق أولى اللقاءات يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا على راديو الوزارة بحوار مفتوح مع فضيلة الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية الأسبق فى ضيافة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتذاع مساءً على قناة وزارة الشباب والرياضة على موقع "اليوتيوب" فى لقاء تفاعلى مع الشباب.

وقامت وزارة الشباب والرياضة بتخصيص رابط اليكتروني بالبوابة الإليكترونية للوزارة حيث يطرح الشباب الأسئلة التى يرغبون الاستفسار عنها يعقبها تحديد المسئول والشخصية العامة للإجابة عن تلك الأسئلة www.emys.gov.egmoyonline

وتستهدف اللقاءات فتح حوار مع الشباب حول أبرز القضايا العامة التى تشهدها البلاد خلال الآونة الراهنة، والتعرف على المحطات الرئيسية المؤثرة فى مسيرة الشخصيات العامة التي سيتم استضافتها، والتى تمثل قدوة ونموذج يحتذى بها داخل المجتمع.

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وكانت أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن خطة الفعاليات الثقافية والفنية، خلال شهر رمضان المبارك، والتى تأتى ضمن استراتيجية الوزارة بإبراز دور الإبداع فى بناء الانسان وتنمية الوعى، وتشمل أنشطة متنوعة يتم تنفيذها on line، على الموقع الرسمى للوزارة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة حرصت فى خطتها على ضرورة استمرار الرسالة التنويرية لها، وانتقاء الفعاليات التى تهدف إلى الحفاظ على الهوية وتنمية الوعى وتبرز دور الإبداع فى بناء الانسان، بما يتناسب مع أجواء الشهر المعظم، والإجراءات الاحترازية التى وضعتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتتضمن الفعاليات التى سيتم تنظيمها مسابقات دينية وثقافية على بوابة مصر للشباب والرياضة، منها مسابقة بحثية عن السيرة النبوية (عبر.... ودروس ) بهدف حث الشباب على البحث والاطلاع والقراءة في سيرة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) والتحلي بصفاته واخلاقة، وتدور المسابقة حول قيام الشباب من سن 18 حتى 40 سنة بإعداد دراسة بحثية عن السيرة النبوية والدروس المستفادة منها بحيث لا يزيد البحث عن ثلاثون صفحة، ورفع البحث على بوابة مصر للشباب والرياضة بعد استيفاء استمارة المشاركة.

وتشمل الفعاليات مسابقة "انشد ف بيتك" للشباب الموهوب فى مجال الإنشاد الديني بتسجيل فيديو لاتزيد مدته عن ثلاث دقائق يتضمن أنشودة للشيخ النقشبندى أو الشيخ نصر الدين طوبار، ثم رفعه على بوابة مصر للشباب والرياضة، وسيتم يتم تحكيم المسابقة إلكترونيا من خلال متخصصين من الازهر الشريف أو وزارة الاوقاف ومنح الفائزين جوائز مالية.

كما تطرح الوزارة مسابقة يومية بعنوان "سؤال.. وجائزة" يتم من خلالها طرح ثلاثون سؤال فى المعلومات الدينية او الشخصيات والاحداث أو الأماكن ذات الطابع الديني عبر موقع الوزارة بواقع سؤال يوميا على مدار الشهر الكريم ويتم اختيار فائز واحد ومنحه جائزة مالية.