أخبار مصر | وزيرة التضامن: 10 ملايين جنيه لتفعيل دور لجان الزكاة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: 10 ملايين جنيه لتفعيل دور لجان الزكاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن البنك يعمل على تفعيل وتعظيم دور لجان الزكاة التابعة للبنك والتي يبلغ عددها 3412 لجنة زكاة على مستوى الجمهورية لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا وتتولى جمع أموال الزكاة والصدقات الجارية وإنفاقها على الأسر الفقيرة بتقديم المساعدات والمعونات المختلفة لها.

وقالت الوزيرة، في تصريحات اليوم الثلاثاء: إن ذلك بهدف الوصول بفريضة الزكاة ولضمان وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها، ولتعزيز دور هذه اللجان لمساعدة الأسر المحتاجة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد تقرر دعم هذه اللجان بمبلغ عشرة مليون جنيه لتوفير احتياجات الأسر، والاستمرار في تقديم المشاريع الخيرية التي تقوم بها.

وعن آلية عمل لجان الزكاة على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان المعظم، أشارت إلى أنه تم استعداد ما يقرب من 4 آلاف لجنة زكاة تابعة للبنك بتجهيز كراتين مواد تموينية جافة لما يقرب من مليون مستحق زكاة، بجانب توفير إعداد كبيرة من المحاصيل الزراعية ولحوم، ووجبات غذائية مطهية بديل عن موائد الرحمن، ومساعدات عينية لتوزيعها على الأسر المستحقة وتوزيع الملابس الجاهزة على الأيتام، لإدخال الفرحة على الأسر الأكثر احتياجا خلال الشهر الكريم.

وأشادت بالدور الذي تقوم به اللجان لخدمة المجتمع والثواب الذي تناله جراء عملها الإنساني والخيري التطوعي للحد من الفقر ومساعدة المحتاجين.

ومن ناحيته أكد الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، أن عمل لجان الزكاة لا يقتصر على جمع الأموال من المتبرعين والمانحين، وتوزيعها على الأسر المحتاجة فقط بل تقديم خدمات اجتماعية وبيئية لأهالي القرى التي تقع في نطاق عمل اللجان وتحرص كافة لجان الزكاة على بناء علاقات قوية وشفافة مع المجتمع المحيط بها من أجل توسيع قاعدة المستفيدين منها.

Advertisements

ونوه بأن لجان الزكاة قامت بتقديم مشاريع التمكين الإقتصادي والتي كان لها دورا كبيرا في تحسين وضع الأسر الأكثر إحتياجا وتوفير مصدر دخل ثابت وعدم الاعتماد على المعونات الشهرية ومن هذه المشاريع مشروع الجاموسة العشر كذلك توزيع تروسيكلات، وماكينات خياطة على الأسر التي لديها من هو قادر على العمل.

وأشار إلى أن لجان الزكاة تقوم في الفترة الحالية بدور مهم في مواجهه أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث قاموا بإمداد عدد من المراكز الطبية والمستشفيات الحكومية بأجهزة ومستلزمات طبية وتم تسليم جهاز سيولة الدم لمستشفى أبيار المركزي.

وأردف أنه تم تعقيم القري التابعة لها ضد فيروس كورونا حفاظا على أهالي القرية بالتعاون مع شباب تلك القرى، وتقديم لحوم ووجبات للقري التي وضعت تحت الحجر الصحي كما تم دعم العمالة غير المنتظمة والموسمية، والتي لم يستطيعوا التسجيل ببرنامج الحكومة بمساعدات مالية، وكراتين مواد غذائية جافة.

وأورد أنه تم توزيع مواد تموينية جافة على العمالة المضارة بالمراكب والفنادق السياحية في الأقصر وأسوان، وعمل بيارات صرف للأسر التي تضررت من السيول.

واختتم بأنه بحلول شهر رمضان المعظم وما يتميز به من الكرم والعطاء فقد قامت لجان الزكاة بتجهيز وفرش منازل المستحقين بالأثاث المنزلي، وتوصيل المياه النقية للقري التابعة لها من خلال افتتاح وحدة تنقية مياه مركزية.