أخبار مصر | وزير القوى العاملة: كوفيد -19 يثبت للعالم أن إجراءات السلامة ضرورة حتمية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة: كوفيد -19 يثبت للعالم أن إجراءات السلامة ضرورة حتمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، رسالة بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية قال فيها: إن جائحة فيروس كورونا ( كوفيد - 19) التى تجتاح العالم الآن ما هى إلا رسالة للبشرية أن السلامة والصحة العامة ضرورة حتمية فى جميع جوانب الحياة، لافتا إلي أنها منهج حياة يجب أن نتبعه جميعا فى المنزل أو فى وسائل المواصلات، ولا سيما فى بيئة العمل.

وشدد علي ضرورة أن نتبع جميعا إجراءات السلامة والصحة العامة باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بارتداء مهمات الوقاية الشخصية "كمامات" فى الأماكن العامة والمزدحمة ، فضلا عن نظافة اليدين باستمرار بفركهما بمطهر كحولي أو غسلهما جيداً بالماء والصابون، وعند السعال والعطس، يجب أن نحرص على تغطية الفم والأنف بمرفقنا المثني أو بمنديل ورقي، ونتخلص من المنديل بعد ذلك فورًا ونغسل يدينا.

وأوضح وزير القوي العاملة، أن اليوم 28 إبريل هو اليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية من كل عام، هذا اليوم ربطته الحركة النقابية في العالم للاحتفال بذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية ، ومنذ عام 1996 أصبح ذلك التاريخ بمثابة نقطة إنطلاق نحو تعزيز بيئة عمل لائقة صحية آمنة خالية من المخاطر والأمراض المهنية.

ووجه الوزير في هذا اليوم الشكر لجميع العاملين بصفة عامة ، والعاملين فى مجال الرعاية الصحية وأخصائي وفنى السلامة والصحة المهنية بالمنشآت بصفة خاصة ، لما يبذلونه من دوراً أساسيا وفعالاً فى مواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، فى مكان العمل.

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وقال: إن الشكر ممدود لكافة أصحاب الأعمال الملتزمون بتنفيذ واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، ووضع سياسات لها داخل منشآتهم ومنحها أهمية عالية وتطبقيها دائما قبل وفي أثناء وبعد جائحة كورونا.

ولفت الوزير إلي الدور الكبير الذى يقوم به مفتشي السلامة والصحة المهنية والعمل بمديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية فى هذا الظرف الصعب الذى يحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لجميع فئات الشعب.

وتابع: دور وزارة القوى العاملة هو تعزيز التعاون مع الجهات ذات الاهتمام المشترك لرفع الوعي المجتمعي في مجالات السلامة والصحة العامة، وإن السلامة والصحة المهنية وحماية البشر هى رسالة الإنسانية فمن حق كل انسان أن يتمتع بالسلامة والصحة، وأن يحافظ عليهما لأنهما هبة ونعمة من الله للبشر ، فيجب علينا جميعا حكومة وشعب ومجتمع أن نبذل قصار جهدنا من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، وهو بناء جيل يعي إجراءات السلامة والصحة العامة ويتصرف بطريقة أمنة وصحيحة في جميع جوانب الحياة.

وأكد أن رسالة وزارة القوى العاملة هى تعزيز وتعميق ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، لضمان الوصول إلى نتائج مرضية ، وذلك لان معرفة الاخطار والمخاطر التى يواجهها الانسان أثناء حياته اليومية او بسببها وطرق التعامل الصحيحة معهم يعد من حقوق الإنسان، فضلا عن أنه يدعم قدراته ووعيه فى مختلف الأنشطة باحتياجات وتطبيقات السلامة والصحة العامة.