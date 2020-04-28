أخبار مصر | طلب إحاطة حول إجراءات متابعة المتعافين من كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة حول إجراءات متابعة المتعافين من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وزارة الصحة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة صحة المتعافين من فيروس كورونا.

وشدد النائب في طلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزارة الصحة، على ضرورة تحديد مواعيد معينة لعمل التحاليل اللازمة وأماكنها ليتمكنوا من المتابعة الدورية للحفاظ على صحتهم من ناحية وحتى لا يكونوا سببا في نقل العدوى من ناحية أخرى.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن منظمة الصحة العالمية أكدت على أن المتعافي من فيروس كورونا لا يمنع إصابته مرة أخرى، وهو الأمر الذي يتطلب توخي الحذر في التعامل مع المتعافين، وضرورة متابعتهم أولا بأول، مؤكدًا أنه لا يجب أن يتوقف الأمر عند متابعة الحالات أثناء فترة الحجر الصحي، ولكن لابد من المتابعة المستمرة حرصا على عدم تعرضهم للإصابة مرة أخرى.