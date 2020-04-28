أخبار مصر | طلب إحاطة حول إجراءات متابعة المتعافين من كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة حول إجراءات متابعة المتعافين من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طالب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وزارة الصحة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة صحة المتعافين من فيروس كورونا.
وشدد النائب في طلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزارة الصحة، على ضرورة تحديد مواعيد معينة لعمل التحاليل اللازمة وأماكنها ليتمكنوا من المتابعة الدورية للحفاظ على صحتهم من ناحية وحتى لا يكونوا سببا في نقل العدوى من ناحية أخرى.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن منظمة الصحة العالمية أكدت على أن المتعافي من فيروس كورونا لا يمنع إصابته مرة أخرى، وهو الأمر الذي يتطلب توخي الحذر في التعامل مع المتعافين، وضرورة متابعتهم أولا بأول، مؤكدًا أنه لا يجب أن يتوقف الأمر عند متابعة الحالات أثناء فترة الحجر الصحي، ولكن لابد من المتابعة المستمرة حرصا على عدم تعرضهم للإصابة مرة أخرى.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.