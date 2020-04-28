أخبار مصر | برلماني يحذر من تطبيقات "اللايف": أهم حروب الجيل الرابع

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يحذر من تطبيقات "اللايف": أهم حروب الجيل الرابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقدم فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار تطبيقات البث المباشر "اللايف" بين الشباب والمراهقين بصفة خاصة، وذلك بما تتضمنه هذه التطبيقات من محتوى غير لائق ويحض على الفسق، واستخدام أساليب لا تتوافق مع تقاليد المجتمع المصري لجذب مزيد من المستخدمين وتحقيق أرباح هائلة للتطبيق والقائمين عليه والعاملين معه، خاصة وأنها تحمل مجانا علي الهواتف المحمولة.
وأشار بركات في بيان له، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه التطبيقات تستغل حاجة البعض للأموال باعتبار أنها تقدم مرتبات بالدولار، كما أن من المغريات التي يعتمد عليها مثل تلك التطبيقات هو العمل من المنزل، وفي أي وقت ولأي مدة.
وأضاف أن انجذاب الشباب لها يرجع إلى أنه في كثير من الأحيان يشعرون بالدونية وتجاهل المحيطين بهم فيلجئون لخلق عالم خاص بهم يعمل على تعويضهم مما يفتقدونه من جانب أسرتهم، وكذلك رغبتهم في الشعور بنشوة الشهرة والنجاح المزيف.
وأوضح أن هذه التطبيقات تطارد المراهقين والشباب من خلال إعلاناتها علي مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم تأكيد العاملين والوكلاء فى التطبيقات أن سياسة التطبيقات تمنع الملابس اللافتة أو الكلام الخارج إلا أن غالبية الإعلانات الترويجية لهذه التطبيقات لا تلتزم بهذه القواعد.
وأكد أن مثل هذه التطبيقات تعد من أهم حروب الجيل الرابع والتي تعتمد في إسقاط المجتمعات وتفريغ العقول من مضمونها ومن أهدافها أن يصبح الاهتمام بالأمور التافهة والضئيلة والشاذة فكريا هو الأساس على حساب قيم وثقافة وأخلاقيات المجتمع ليتحول الإنترنت إلى أداة شيطانية يستخدمها أصحاب الأجندات الخارجية لإسقاط الدول.
وتابع، أنه من الخطورة أن يحصل الشباب على مبالغ مالية مقابل فيديوهات مجانية يتحدث فيها عن نفسه وعن مواقف شخصية وعائلته واصدقائه الأمر الذي يعد بمثابة الغزو الثقافي والحرب الناعمة والتي تستطيع الدول من خلاله الحصول علي المعلومات وثقافة الشباب مما يسهل طريقة السيطرة عليهم.
تعافي 1236 مصابا بكورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.
تسجيل 248 حالة إصابة بكورونا
وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.