أخبار مصر | برلماني: مصر نجحت فى توفير المخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: مصر نجحت فى توفير المخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مصر مُمثلة في وزارة التموين، استطاعت خلال الفترة الماضية توفير المخزون الاستراتيجي اللازم من السلع والفاكهة والدقيق وحققت مصر اكتفاءً ذاتيًا من السلع الأساسية، مشيرًا إلي أن الاكتفاء الذاتي تحقق بنسبة تخطت 100% في عدد من السلع الغذائية وقفا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشاد مشهور في بيان له، اليوم الثلاثاء، ببحث إنشاء مخازن استراتيجية عملاقة للسلع الأساسية،بما فى ذلك القمح فى سبع محافظات بتكلفة تصل إلى 21 مليار جنيه مصرى (1.3 مليار دولار)، مؤكدا أنها حال تنفيذها ستعزز مخزون مصر من السلع الأساسية لمدة أطول فى ظل الآثار التى ستترتب على انتشار فيروس كورونا والتى من بينها توقف عملية تصدير المحاصيل الزراعية بين الدول مما قد يؤدى إلى أزمة غذاء عالمية.

وأضاف أن الطعام يسبب مشكلة خطيرة وقت الكوارث على مستوى العالم، رغم أن مصدرى المنتجات الغذائية يتفقون على وجود وفرة من الحبوب ومواد الغذاء الرئيسية وأن النقص الذى يبدو فى بعض المناطق إنما يأتى من الاختناقات فى مراكز التوزيع بسبب الحظر وتوقف حركة الشاحنات.

وطالب عضو مجلس النواب بإزالة المعوقات التى تواجه الفلاح المصرى من حيث توفير التقاوى والأسمدة والمبيدات بأسعار مناسبة، والتسويق وشراء المحاصيل بأسعار تحقق للمزارعين أرباحا مناسبة.

وفي وقت سابق قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إن مصر تبحث إنشاء مخازن استراتيجية عملاقة للسلع الأساسية بما في ذلك القمح في سبع محافظات بتكلفة تصل إلى 21 مليار جنيه مصري (1.3 مليار دولار).

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي قال إن هذه المخازن يمكن أن تعزز مخزون مصر من السلع الأساسية كاللحوم والدواجن والقمح لتغطية ثمانية إلى تسعة أشهر مقارنة بالمستويات الحالية التي تغطي أربعة إلى ستة أشهر.

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