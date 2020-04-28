أخبار مصر | وزيرا الإنتاج الحربي والبيئة يتابعان مستجدات منظومة المخلفات الجديدة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرا الإنتاج الحربي والبيئة يتابعان مستجدات منظومة المخلفات الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة آخر المستجدات للموقف التنفيذي لمنظومة تدوير المخلفات الصلبة وإتخاذ الإجراءات الوقائية للعاملين عليها، وذلك خلال اجتماعهم بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وشهد الاجتماع بحث وضع حلول سريعة ومستدامة لمشكلة النظافة والقيام ببعض التدخلات السريعة للتخلص الآمن من النفايات في المحافظات المختلفة وبخاصة المناطق المحظورة والخاصة بالحجر الصحي في ظل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (covid – 19 ) وكذا ورفع كفاءة المنظومة بصورة عاملة.

وخلال اللقاء استعرض "العصار" جهود وزارة الإنتاج الحربى لتأهيل ورفع كفاءة مصانع المعالجة وإعادة التدوير بعدد من المحافظات بما يساعد في تحسين مستوى النظافة لما يخدم مصلحة المواطن، وأكد "العصار" أن الوزارة على استعداد تام لتسخير إمكانيات الإنتاج الحربي من معدات وعربات "ماز" وكذلك تلبية كافة متطلبات العاملين على منظومة النظافة بتقديم المطهرات والمعدات الوقائية لإجراء عمليات التطهير بصفة دورية وكذا تطهير جميع المعدات المستخدمة في عمليات الجمع والنقل وغيرها.

وأضحت " فؤاد" أن وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم وإدارة المخلفات تتابع، والتخلص الآمن من المخلفات وإنشاء ورفع كفاءة مصانع لتدوير المخلفات المدرجة بالخطة.

وأعربت " فؤاد" أنه منعًا لانتشار العدوى بين العاملين في مجال التخلص من المخلفات، يتم التنبيه عليهم بإتباع الإجراءات الوقائية بشكل صارم وبخاصة العاملين فى مجال منظومة جمع ونقل المخلفات مما يتطلب توفير المعدات الوقائية من مطهرات وكمامات وأدوات تعقيم خاصة، ما يجعل التعاون بين الوزارتين ضروري لتوفير كافة المعدات الوقائية للعاملين وللمنظومة ككل بما يضمن السلامة والصحة المهنية للعاملين وأسرهم.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.