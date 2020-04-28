أخبار مصر | وزير التنمية المحلية يبحث مواجهة مخالفات البناء في 3 محافظات

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية يبحث مواجهة مخالفات البناء في 3 محافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعًا بمقر الوزارة مع كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وتضمن بيان الوزارة اليوم استعراض الإجراءات الخاصة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص التعامل مع مخالفات البناء، وإيقاف تراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمبانى السكنية، وكذا مخالفات تحويل استخدام جراجات السيارات إلى أنشطة أخرى.

وشدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة استمرار المحافظات فى المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية فى المهد وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مع الاستمرار فى إزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة والبناء على الأراضي الزراعية التى تم حصرها خلال الفترة الماضية وأثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأشار شعراوى خلال اللقاء إلى أن كافة المحافظات بدأت فى إصدار قرارات إيقاف تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 أشهر خاصة فى عواصم المحافظات والأماكن ذات الكثافات السكانية العالية لتخفيف الضغط على المرافق العامة للدولة واستيعاب الطرق لانتظار السيارات، مشيرًا إلى ضرورة قيام المحافظات القاهرة والجيزة والأسكندرية بإيقاف استصدار تراخيص البناء الجديدة أوالتعليات للمبانى السكنية فيما يزيد عن ستة أدوار ( أرضى + 5 متكرر ) وبشرط توفير الأماكن الكافية لانتظار السيارات بكل مبنى، على أن يتم إعداد دراسات بإستيعاب الطرق بكل منطقة لانتظار السيارات.

وأكد شعراوى على أهمية حصر مخالفات جراجات السيارات التي تم تحويلها إلى أنشطة تجارية أو المغلقة تمهيدًا لإتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، وكذا الإستمرار فى الحملات المكثفة للأجهزة التنفيذية بالمحافظات فى فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين أو ضد من قام بتحويل الجراجات لأنشطة آخرى مما يتسبب فى تكدسات واختناقات مرورية فى مناطق كثيرة بالمحافظات.

وشدد شعراوى على ضرورة مراجعة كافة تراخيص المبانى السكنية الجديدة بالمحافظات والتأكد من توفير جراجات لإنتظار السيارات بكل مبني ومطابقة ذلك للتراخيص والرسومات التى تقدم بها مالك العقار وإتخاذ الاجراءات اللازمة بوقف الأعمال لحين الإلتزام بذلك.

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وأكد وزير التنمية المحلية على ضرورة تنسيق المحافظات مع الجهات المختلفة وعدم توصيل المرافق لأى عقارات جارى إنشاءهها وحصلت على تراخيص للبناء خلال الفترة الماضية ولم تلتزم بوجود جراجات أسفلها، كما طالب وزير التنمية المحلية بإعداد حصر للعقارات الجديدة التى حصلت على تراخيص أو تعلية أدوار أخرى بها لمتابعة إقامة جراجات السيارات بها فى المحافظات الثلاثة.

وقال اللواء شعراوى إن المحافظات قامت بجهود كبير لتنفيذ الإجراءات الوقائية والإحترازية والحفاظ على صحة المواطنين بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية ومديريات الأمن خاصة فيما يخص غلق الأسواق العشوائية، لافتًا إلى ضرورة عدم عودة تلك الأسواق مرة أخرى بدون ضوابط مع سرعة وضع السادة المحافظين حلول بديلة للأسواق التى تم غلقها وتوفير قطع أراضى لإقامة أسواق حضارية وتحديد ضوابط لها بما يعود بالنفع على الدولة والحفاظ على حقوقها.

وردًا على ما عرضه المحافظين من وجود عجز فى مهندسي الإدارات الهندسية بكافة الأحياء، أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة إيجاد حلول سريعة وعاجلة لمشكلة نقص مهندسى الإدارات الهندسية بكافة تخصصاتهم فى المحافظات خاصة بعد إعداد حصر كامل بالعجز فى المهندسين وإحتياجات كل محافظة.

ومن جانبه أشار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إلى أنه أصدر قرارًا رقم 2945 لسنة 2020 بإيقاف تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 أشهر بكافة أحياء المحافظة ما عدا المشروعات القومية وذات النفع العام مراعاة لظروف العمران وإعادة التخطيط بنطاق القاهرة.

كما عرض عبدالعال جهود المحافظة فيما يخص فتح الجراجات المغلقة فى بعض المناطق بالمحافظة منذ صدور توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء خاصة فى مناطق مصر الجديدة والنزهة وغرب وشرق مدينة نصر والمرج، وأضاف محافظ القاهرة أنه تم تحديد عدد من الأماكن التى تصلح لإقامة جراجات عليها لدراستها وبحث عرضها على القطاع الخاص.

كما تابع وزير التنمية المحلية جهود محافظات القاهرة والجيزة والأسكندرية واتصالاتها الجارية مع الأندية الرياضية لسرعة تطوير وتجميل الأسوار الخاصة بتلك النوادى بما يتماشى مع أعمال التطوير التى تقوم بها الدولة وإقامة جراجات أرضية أو سطحية للسيارات داخل مقار تلك الأندية أسوة بما تم فى بعض الأندية الرياضية الأخرى واستيعاب أعداد السيارات للأعضاء المترددين على النادى وكذا مساعدة الدولة فى حل مشكلة التكدسات والإختناقات المرورية التى تسببها تلك السيارات.

وأوضح اللواء خالد عبدالعال أنه تم مخاطبة الأندية بتوفير جراجات بها للحد من تكدس انتظار السيارات فى الشوارع المحيطة مما يعيق حركة المرور وسير المواطنين.