أخبار مصر | برلماني: توصيات السيسي للإعلام تكافح الشائعات والميليشيات الإلكترونية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: توصيات السيسي للإعلام تكافح الشائعات والميليشيات الإلكترونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه، أمس الاثنين، مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدولة للإعلام أسامة هيكل.

ووصف النائب، تلك التوجيهات بأنها مهمة للغاية في إطار المرحلة الحساسة التي يمر بها الوطن وتكالب جماعات الفتنة والميليشيات الإلكترونية للتصدي للدولة وخلق شائعات وحالة بلبلة ليس لها أي قيمة أو مصداقية على الأرض.

وأكد "نصر الدين"، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أهمية توجيهات الرئيس السيسي بالعمل على تعزيز دور الإعلام في إطار جهود الدولة لبناء الشخصية المصرية فكريا وثقافيا.

ونوه بضرورة تحقيق التنسيق الإعلامى الجماعى بين مؤسسات الدولة عند تناول الأزمات المختلفة وتطوراتها، والالتزام بالشفافية والموضوعية الكاملة لتقويض مخاطر انتشار الشائعات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الإعلام عليه مسئولية وطنية في تعريف الناس بالقضايا الحقيقية للوطن وما يمر به من تحديات ومخاطر.

وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس، وجه بتعزيز دور الإعلام في إطار جهود الدولة لبناء الشخصية المصرية من كافة الجوانب، خاصةً تشكيل الوعي وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية والبناء الفكري والثقافي.

كما وجه الرئيس، بتحقيق التنسيق الجماعي والتناغم بين كافة مؤسسات الدولة فيما يخص الإطار الإعلامي عند تناول الأزمات المختلفة في ظل التطورات والمستجدات على الصعيدين الوطني والدولي، فضلًا عن الالتزام بالشفافية والموضوعية الكاملة، وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة في تقويض مخاطر انتشار الشائعات.

وعرض أسامة هيكل، خلال الاجتماع، رؤية تطوير السياسة الإعلامية للدولة في ظل المستجدات الإقليمية والدولية المختلفة، لا سيما من خلال تحقيق الاستفادة المثلى من القدرات والخبرات البشرية التي تذخر بها مصر في مجال الإعلام، اتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 عن طريق تعظيم مدى تأثير الإعلام الوطني محليًا وخارجيًا ونشر التوعية بجهود مؤسسات الدولة في العملية التنموية التي تشهدها مصر حاليًا.

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