أخبار مصر | برلماني: توصيات السيسي للإعلام تكافح الشائعات والميليشيات الإلكترونية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: توصيات السيسي للإعلام تكافح الشائعات والميليشيات الإلكترونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشاد إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه، أمس الاثنين، مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدولة للإعلام أسامة هيكل.
ووصف النائب، تلك التوجيهات بأنها مهمة للغاية في إطار المرحلة الحساسة التي يمر بها الوطن وتكالب جماعات الفتنة والميليشيات الإلكترونية للتصدي للدولة وخلق شائعات وحالة بلبلة ليس لها أي قيمة أو مصداقية على الأرض.
وأكد "نصر الدين"، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أهمية توجيهات الرئيس السيسي بالعمل على تعزيز دور الإعلام في إطار جهود الدولة لبناء الشخصية المصرية فكريا وثقافيا.
ونوه بضرورة تحقيق التنسيق الإعلامى الجماعى بين مؤسسات الدولة عند تناول الأزمات المختلفة وتطوراتها، والالتزام بالشفافية والموضوعية الكاملة لتقويض مخاطر انتشار الشائعات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الإعلام عليه مسئولية وطنية في تعريف الناس بالقضايا الحقيقية للوطن وما يمر به من تحديات ومخاطر.
وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس، وجه بتعزيز دور الإعلام في إطار جهود الدولة لبناء الشخصية المصرية من كافة الجوانب، خاصةً تشكيل الوعي وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية والبناء الفكري والثقافي.
كما وجه الرئيس، بتحقيق التنسيق الجماعي والتناغم بين كافة مؤسسات الدولة فيما يخص الإطار الإعلامي عند تناول الأزمات المختلفة في ظل التطورات والمستجدات على الصعيدين الوطني والدولي، فضلًا عن الالتزام بالشفافية والموضوعية الكاملة، وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة في تقويض مخاطر انتشار الشائعات.
وعرض أسامة هيكل، خلال الاجتماع، رؤية تطوير السياسة الإعلامية للدولة في ظل المستجدات الإقليمية والدولية المختلفة، لا سيما من خلال تحقيق الاستفادة المثلى من القدرات والخبرات البشرية التي تذخر بها مصر في مجال الإعلام، اتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 عن طريق تعظيم مدى تأثير الإعلام الوطني محليًا وخارجيًا ونشر التوعية بجهود مؤسسات الدولة في العملية التنموية التي تشهدها مصر حاليًا.
تعافي 1236 مصابا بكورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.
تسجيل 248 حالة إصابة بكورونا
وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.