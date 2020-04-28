أخبار مصر | الرى: تشكيل 10 لجان لمتابعة زراعة الأرز وتطهير المصارف

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الرى: تشكيل 10 لجان لمتابعة زراعة الأرز وتطهير المصارف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع القيادات التنفيذية بالوزارة والسادة رؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات بالوجهين البحري والقبلي التابعين للمصالح والهيئات والقطاعات المختلفة عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك فى إطار متابعة أعمال أجهزة الوزارة وما تم اتخاذه من اجراءات فى ضوء الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات القادم.

وفى ضوء الاستعدادات لموسم أقصى الاحتياجات تمت الاشارة الى أنه جارى تكثيف الاستعدادات لموسم أقصى الاحتياجات مع التأكيد على الانتهاء من أعمال تطهيرات الترع والمصارف بشكل كلي لتكون جاهزة أثناء فترة أقصى الاحتياجات حتى يتيسر توصيل المياه لنهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب لتلبية إحتياجات المزارعين ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة تكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية وأيضًا لجان على مستوى كل محافظة.

واستعرض السادة وكلاء وزارة الري بالوجه البحري موقف زراعات الأرز وموقف حصاد محصول القمح وتم التأكيد عل توفير بيان أسبوعي بالمساحات المنزرعة بالأرز وتوفير المياه اللازمة طبقا للمقننات المائية المطلوبة وأفاد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى أنه تم تشكيل 10 لجان للمرور على أعمال التطهيرات بالترع حتى يتسنى الانتهاء منها فى الوقت المحدد.

وتم التوجية كذلك بضرورة التأكد من جاهزية المحطات التابعة لأجهزة الوزارة وعمل الصيانات اللازمة لها وإستمرار التنسيق بين أجهزة الرى والصرف لتوفير الاحتياجات المائية للموسم الصيفى وإستمرار متابعة الموقف المائي وتحديد الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات المائية. Advertisements ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة متابعة التعديات على كافة المجارى المائية بشكل مستمر وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاهها والتنسيق مع كافة الاجهزة المعنيه لإزالتها فى المهد ترسيخا لمبدأ سيادة القانون والحفاظ على أصول الدولة.

وتجدر الاشارة الى ان وزارة الموارد المائية والري كثفت من استعداداتها لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبطين الترع في الوادي والدلتا، ويعتبر هذا التكليف على رأس اولويات الوزارة خلال الفترة المقبل، وأفاد الدكتور عبد العاطى الى انه من المشروعات التي تحتاج الى عمالة كثيفة وهو ما يحقق اهداف الدولة في القضاء على البطالة مضيفا أنّ من فوائد التأهيل بالتبطين لتلك الترع، ضمان وصول المياه لنهايات الترع في أسرع وقت، وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتقليل تكاليف الصيانة، وجار الانتهاء من الترتيب والدراسات المطلوبة للبدء في التنفيذ.

ووجه الدكتور عبد العاطى بإستمرار حصر كامل للقطاعات المتعبة التى تحتاج الى تأهيل وأن يتم توقيعها على خرائط وتجهيز العقود الخاصة فى أقرب وقت مع مراعاة وضع الزمام التصميمي والزمام الفعلي لكل ترعة عند الاختيار طبقا للأولويات وفيما يخص التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد covid 19.. فقد وجه الدكتور عبد العاطى بضرورة إستمرار تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا والتأكيد على تخفيض القوى البشرية لــ 20% مع الاستفادة من كافة العاملين بالمرور على الترع والمصارف وكافة المجارى المائية ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس والتأكيد على استمرار أعمال التعقيم الدوري لجميع الوحدات والمباني التابعة للوزارة.