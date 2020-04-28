أخبار مصر | مؤتمر لمنظمة الصحة العالمية ظهر اليوم الثلاثاء

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مؤتمر لمنظمة الصحة العالمية ظهر اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، ظهر اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا بالفيديو كونفرانس، للحديث حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

ويشمل المؤتمر الصحفي، عدة محاور أهمها، تحديث عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، وإرشادات منظمة الصحة العالمية عن الممارسات الرمضانية المأمونة في سياق جائحة كوفيد-19.

ويحضر المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، د. ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، والدكتورة داليا سمهوري، مدير برنامج التأهب واللوائح الصحية الدولية.

وكان المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، أعلن مساء أمس الاثنين، أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في إقليم شرق المتوسط الذي يضم 22 دولة من بينها مصر، وصلت إلى 170601 حالة مؤكدة.

وأوضحت المنظمة، أن عدد حالات الشفاء وصلت إلى 86850 حالة، بينما عدد الوفيات وصل إلى 7136حالة.