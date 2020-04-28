أخبار مصر | مؤتمر لمنظمة الصحة العالمية ظهر اليوم الثلاثاء

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مؤتمر لمنظمة الصحة العالمية ظهر اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ينظم المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، ظهر اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا بالفيديو كونفرانس، للحديث حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19).
ويشمل المؤتمر الصحفي، عدة محاور أهمها، تحديث عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، وإرشادات منظمة الصحة العالمية عن الممارسات الرمضانية المأمونة في سياق جائحة كوفيد-19.
ويحضر المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، د. ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، والدكتورة داليا سمهوري، مدير برنامج التأهب واللوائح الصحية الدولية.
وكان المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، أعلن مساء أمس الاثنين، أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في إقليم شرق المتوسط الذي يضم 22 دولة من بينها مصر، وصلت إلى 170601 حالة مؤكدة.
وأوضحت المنظمة، أن عدد حالات الشفاء وصلت إلى 86850 حالة، بينما عدد الوفيات وصل إلى 7136حالة.
تعافي 1236 مصابا بكورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.
تسجيل 248 حالة إصابة بكورونا
وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.