شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع وزير التنمية المحلية مع محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الثلاثاء، اجتماعاً بمقر الوزارة مع كل من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

شهد الاجتماع استعراض الإجراءات الخاصة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص التعامل مع مخالفات البناء وإيقاف تراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمباني السكنية وكذا مخالفات تحويل استخدام جراجات السيارات إلى أنشطة أخرى.

وشدد الوزير على ضرورة استمرار المحافظات في المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مع الاستمرار في إزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والبناء على الأراضي الزراعية التي تم حصرها خلال الفترة الماضية وأثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا .

وقال شعراوي إن كافة المحافظات بدأت في إصدار قرارات إيقاف تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 أشهر خاصة في عواصم المحافظات والأماكن ذات الكثافات السكانية العالية لتخفيف الضغط على المرافق العامة للدولة واستيعاب الطرق لانتظار السيارات، مشيراً إلى ضرورة قيام المحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية بإيقاف استصدار تراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمبانى السكنية فيما يزيد عن ستة أدوار ( أرضى + 5 متكرر ) وبشرط توفير الأماكن الكافية لانتظار السيارات بكل مبنى، على أن يتم إعداد دراسات باستيعاب الطرق بكل منطقة لانتظار السيارات.

وأكد على أهمية حصر مخالفات جراجات السيارات التي تم تحويلها إلى أنشطة تجارية أو المغلقة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وكذا الاستمرار في الحملات المكثفة للأجهزة التنفيذية بالمحافظات في فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين أو ضد من قام بتحويل الجراجات لأنشطة أخرى مما يتسبب في تكدسات واختناقات مرورية في مناطق كثيرة بالمحافظات.

وشدد «شعراوي» على ضرورة مراجعة كافة تراخيص المبانى السكنية الجديدة بالمحافظات والتأكد من توفير جراجات لانتظار السيارات بكل مبني ومطابقة ذلك للتراخيص والرسومات التي تقدم بها مالك العقار واتخاذ الاجراءات اللازمة بوقف الأعمال لحين الالتزام بذلك .

وأكد وزير التنمية المحلية على ضرورة تنسيق المحافظات مع الجهات المختلفة وعدم توصيل المرافق لأى عقارات جارى إنشائهها وحصلت على تراخيص للبناء خلال الفترة الماضية ولم تلتزم بوجود جراجات أسفلها، مطالبا بإعداد حصر للعقارات الجديدة التي حصلت على تراخيص أو تعلية أدوار أخرى بها لمتابعة إقامة جراجات السيارات بها في المحافظات الثلاثة.

وتابع الوزير أن المحافظات قامت بجهود كبير لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ على صحة المواطنين بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية ومديريات الأمن خاصة فيما يخص غلق الأسواق العشوائية، لافتاً إلى ضرورة عدم عودة تلك الأسواق مرة أخرى بدون ضوابط مع سرعة وضع المحافظين حلول بديلة للأسواق التي تم غلقها وتوفير قطع أراضى لإقامة أسواق حضارية وتحديد ضوابط لها بما يعود بالنفع على الدولة والحفاظ على حقوقها.

ورداً على ما عرضه المحافظون من وجود عجز في مهندسي الإدارات الهندسية بكافة الأحياء، أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة إيجاد حلول سريعة وعاجلة لمشكلة نقص مهندسى الإدارات الهندسية بكافة تخصصاتهم في المحافظات خاصة بعد إعداد حصر كامل بالعجز في المهندسين واحتياجات كل محافظة.

ووجه شعراوى خلال اللقاء باستمرار المحافظات في رفع تراكمات القمامة والمخلفات من كافة الشوارع وتحسين مستوي النظافة ورفع الإشغالات واستغلال فترة الحظر ومواعيد فتح وغلق المحال في الانتهاء من المشروعات الجارية في المحافظات.

وقال «شعراوي» إنه في إطار القرارات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا والتى من ضمنها تم تحديد مواعيد لغلق المحال والمولات والمطاعم والكافتيريات سيتم التواصل مع كافة المحافظات خلال الفترة الجارية لدراسة بعض المقترحات الخاصة بمواعيد غلق وفتح المحال والمولات التجارية والمطاعم لتنفيذها عقب انتهاء أزمة كورونا والاستفادة من التجربة الحالية في هذا الشأن خاصة بعد إصدار السيد رئيس مجلس الوزراء قراراً بالعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019.

كما تم خلال الاجتماع أيضاً بحث الجهود الجارية لتحسين موارد المحافظات فيما يخص انتظار السيارات بالشوارع، حيث جدد الوزير التأكيد على أهمية الحفاظ على حقوق الدولة ومراجعة كافة العقود الموقعة بين مختلف الأحياء في القاهرة والإسكندرية والجيزة وبعض الشركات أو الأشخاص فيما يخص استئجار بعض الشوارع والساحات لانتظار السيارات، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من بعض التجارب والأفكار التي نفذتها بعض المحافظات فيما يخص مشكلة الجراجات في الشوارع الرئيسية والعمومية ومن بينها ما تم في محافظة الدقهلية، أو طرح المحاور والشوارع للمزاد أو الشركات الخاصة .

من جانبه، أشار محافظ القاهرة إلى أنه أصدر قراراً رقم 2945 لسنة 2020 بإيقاف تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 أشهر بكافة أحياء المحافظة ما عدا المشروعات القومية وذات النفع العام مراعاة لظروف العمران وإعادة التخطيط بنطاق القاهرة.

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كما عرض عبدالعال جهود المحافظة فيما يخص فتح الجراجات المغلقة في بعض المناطق بالمحافظة منذ صدور توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء خاصة في مناطق مصر الجديدة والنزهة وغرب وشرق مدينة نصر والمرج، مشيرا إلى أنه تم تحديد عدد من الأماكن التي تصلح لإقامة جراجات عليها لدراستها وبحث عرضها على القطاع الخاص .

كما تابع وزير التنمية المحلية جهود محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية واتصالاتها الجارية مع الأندية الرياضية لسرعة تطوير وتجميل الأسوار الخاصة بتلك النوادى بما يتماشى مع أعمال التطوير التي تقوم بها الدولة وكذا إقامة جراجات أرضية أو سطحية للسيارات داخل مقار تلك الأندية أسوة بما تم في بعض الأندية الرياضية الأخرى واستيعاب أعداد السيارات للأعضاء المترددين على النادى وكذا مساعدة الدولة في حل مشكلة التكدسات والاختناقات المرورية التي تسببها تلك السيارات .

وأوضح عبدالعال أنه تم مخاطبة الأندية بتوفير جراجات بها للحد من تكدس انتظار السيارات في الشوارع المحيطة مما يعيق حركة المرور وسير المواطنين.

كما أشار اللواء أحمد راشد إلى أنه سيتم البدء في دراسة هذا الملف الهام ومخاطبة الأندية الرياضية الموجودة في نطاق محافظة الجيزة، مشيراً إلى أنه أصدر قراراً بإيقاف تراخيص البناء الجديدة لمدة 3 شهور وتم زيادة المدة لتكون 6 أشهر.

وعرض راشد جهود المحافظة فيما يخص إزالة التعديات ومنع البناء المخالف والبناء على الأراضى الزراعية، وفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات وغلق الأسواق العشوائية.

كما عرض اللواء محمد الشريف، جهود محافظة الإسكندرية فيما يخص إزالة التعديات وعدد التراخيص التي يتم إصدارها سنوياً للبناء وأعداد المخالفات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية.

كما تم خلال اللقاء استعراض جهود المحافظات فيما يخص تحصيل حقوق الدولة من كافة المواقف العشوائية ومواجهة الظواهر والممارسات العشوائية بالمواقف والتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور للتعامل بحسم مع المخالفين مع وضع خطة لاستبدالها بمواقف بأخرى رسمية.