شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 5 متهمين لحيازتهم مستلزمات الطبية مجهولة المصدر قبل طرحها بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت أجهزة الأمن القبض على 5 أشخاص في القاهرة، حيث أفادت التحريات حيازتهم كميات من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر قبل طرحها بالأسواق، وتم إحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.

في مدينة نصر، تمكنت المباحث من ضبط شخصين أثناء استقلالهما دراجة نارية «ملك وقيادة أحدهما» وبحوزتهما حقيبة بداخلها 150 كمامة سوداء اللون «محلية الصنع» جميعها مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وإعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها للبيع بأسعار مرتفعة عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» لتحقيق أرباح غير مشروعة وأقرا بقيامهما بتصنيع الكمامات بإحدى الورش بمنطقة سكنهما، ملك أحد الأشخاص، جاري تحديده وضبطه.

وفي المعادي، تمكنت إدارة التموين من ضبط صاحب محل لصيانة الأجهزة الطبية لإدارته المحل دون ترخيص وحيازته مستلزمات طبية ومطهرات مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المحل على 130 عبوة كحول إيثيلى 70% سعة 100مم، و5 عبوة كحول إيثيلي 70% سعة 1 لتر، و5 عبوة مطهر ومعقم طبى سعة 1 لتر، و5000 كمامة طبية جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته إعترف بإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط صاحب معرض للمستلزمات المنزلية بالمعادي لحيازته مستلزمات طبية ومطهرات «كحول إيثيلي» مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المعرض على 25 عبوة كحول إيثيلى 70% سعة 1 لتر، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط مندوب مبيعات لقيامه بعرض مستلزمات طبية ومواد مطهرة «كحول إيثيلي» مجهولة المصدر للبيع عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» وترويجها على عملائه بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط بحوزته (5 جراكن سعة 20 لتر تحوى «كحول إيثيلى» بإجمالى 100 لتر- 20 زجاجة سعة 1 لتر تحوى «كحول إيثيلى» بإجمالى 20 لتر) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

Advertisements

مستلزمات الطبية مجهولة المصدر

مستلزمات الطبية مجهولة المصدر

مستلزمات الطبية مجهولة المصدر