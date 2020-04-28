شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقم الطبي بـ«عزل العجمي» يؤدون صلاة الجنازة على مُسنة توفيت متأثرة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى أفراد الطاقم الطبي والتمريض والأمن في مستشفى العجمي المركزي (مستشفى العزل لمصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19) في الإسكندرية مساء أمس صلاة الجنازة على مسنة تبلغ من العمر74 عاما توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا أثناء احتجازها في المستشفى.

وقالت الدكتورة تيسير مجدي أبوسريع نائب مدير مستشفى العجمي المركزي، أن الأطباء والتمريض وأفراد الأمن المنوط بهم تأمين المستشفى أدوا صلاة الجنازة على سيدة مسنة من محافظة البحيرة كانت محتجزة منذ فترة لتلقي العلاج من فيروس كورونا المستجد إلا أنها توفيت متأثرة بالإصابة نظراً لعمرها الذي يتجاوز 74 عاماً.

وأوضحت «تيسير» لـ«المصري اليوم»، أن المشهد يعد تجسيد للواقع بتحمل المسؤولية الطبية والدينية والأخلاقية تجاه المتوفاه حيث تم تأدية الصلاة مع مراعاة مسافات الأمان بين الجميع بواقع متر بين كل شخص وآخر، مشيرة إلى أن تأدية صلاة الجنازة على المتوفي بسبب كورونا واجب.