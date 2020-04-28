شكرا لقرائتكم خبر عن وفاه 4 مصابين وتعافي 14 من فيروس كورونا بمستشفي حجر ملوي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مستشفي حجر ملوي بالمنيا، وفاة 4 أشخاص جدد بينهم حالتين من محافظة بني سويف، وحاله من محافظة الفيوم، وأخرى من أسيوط، ليرتفع عدد حالات الوفاة داخل المستشفى منذ بدء العمل بها إلى 9 حالات.
كما أعلنت إدارة المستشفي عن تعافي 14 مصابا من النزلاء، وخروجهم وعودتهم إلى منازلهم، وارتفاع عدد المصابين داخل المستشفى إلى 118 مصابا.
في سياق متصل واصلت مديرية الصحة قوافلها الطبية لإجراء عمليات المسح على العاملين بالمشروعات القومية، حيث تم إجراء مسح للعاملين بمشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي للتأكد من سلامة العمال من الإصابة بالمرض، كما تم صرف الأدوية إلى المصابين بالأمراض الغير مزمنة والغير وبائية.
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