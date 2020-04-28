شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: المجتمع تراخى في طرق الوقاية من كورونا خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، شعور الطمأنينة السائد الآن في المجتمع وعدم اعتناء بعض المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي تقوم تصدرها الدولة منذ بداية دخول فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» مصر، خلال شهر رمضان.

وقال في تصريحات له مع برنامج «القاهرة الآن»، مع لميس الحديدي: «المجتمع استسهل وتراخى في شهر رمضان من إتباع الاجراءات الاحترازية، الحرص الشديد لا زال مطلوبا ونحتاج لوعي المجتمع ودور أكبر للإعلام كون هذا توجه الدولة لمجابهة الفيروس».

وأكد مستشار الرئيس في تصريحاته أن المجتمع لابد أن يكون في حالة استنفار ضد تفشي الفيروس من خلال البعد عن التجمعات وارتداء القفازات والكمامات وكل الطرق الوقائية التي يجب الالتزام بها والتي يتم التأكيد عليها منذ لحظة انتشار الفيروس.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنه يجب أن لا نهون أو نهول من الفيروس، وعلينا أن نعرف أنه مرض معدي أكثر من الفيروسات الأخرى.

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