شكرا لقرائتكم خبر عن محام شهير يستنكر دعاوى وقف برنامج رامز: يشاهده ملايين العرب.. ويهاجم بمصر فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبر القانوني الشهير أشرف عبدالعزيز، المحامي بالنقص، عن رأيه الشخصي تجاه الانتقادات الموجهة لبرنامج «رامز مجنون رسمي» بعيدا عن الظروف والاعتبارات القانونية التي تفرض استمرار أو إيقاف أي برنامج ترفيهي.

وقال أشرف عبدالعزيز، وهو محامي النجم الكبير عمرو دياب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تعقيبا ورأيي المتواضع في برنامج رامز جلال الكرسي الموجود في حلقات رامز جلال موجود في جميع الملاهي ويعرفه الأطفال أكثر من الكبار ودائمي اللعب به بل يوجد ألعاب أكثر خطورة من ذلك ولا توجد مفاجآت مخيفه أو عنف مع الأطفال ولا يدعوا الآخرين إلى أي أذي للآخر».

وأضاف المحامي: «والمتعارف عليه أنه لا يمكن أن يعجب الجميع بنوع معين من البرامج أو حتى الأفلام مثل.. أفلام الرعب أو الرومانسية أو الأكشن أو حتى مباريات كرة القدم».

وقال أشرف عبدالعزيز: «إنه كان من باب أولى المطالبة بمنع مسلسلات وأفلام العري والبلطجة وليست المطالبة بمنع برنامج رامز جلال المقصود به التسلية والضحك».

وأكد أن «حلقات البرنامج حسب البيان الصادر من القناة لا تبث إلا بعد الحصول على موافقة من الضيوف الحاضرين وذلك عقب خوضهم للمقلب وليس قبله بحيث تجيز تلك الموافقات عرض الحلقات في إطار من التفاهم المشترك والثقة المتبادلة».

واختتم تعليقه متعحبا: «وهذا البرنامج يعرض على سلسلة قنوات mbc مصر، mbc 1، mbc العراق، mbc 5 المغرب – ولا يوجد مطالبات بمنعه فلماذا المطالبة بمنعه هنا؟ لأنه يحظى بنسب مشاهدة قياسية!!»، مؤكدًا أن «النمط من البرامج الترفيهية حاضر بقوة عالميا ويتمتع بشعبية كبيرة على الكثير من التلفزيونات والشبكات الرائدة حول العالم».

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك وعضو مجلس النواب، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد رامز جلال مقدم برنامج رامز مجنون رسمي بقناة «MBC»، وآخرين، لوقف برنامج رامز مجنون رسمي.

وجاء في البلاغ، أن البرنامج يحتوي على أفعال تشكل جرائم جنائية ومخالفات وتجاوزات جسيمة وأعملا عنف منافية للأخلاق العامة لدى الشعب المصري، كما أن البرنامج يسيء إلى الشعب المصري وإلى الفنانين المصريين.

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كما أرسل المستشار مرتضى منصور، إنذار لوزيرة الصحة ومدير مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، مطالبا بالقبض على رامز جلال باعترافه بانه مجنون رسمي، ومدمر ويشرع في قتل الناس مع القبض عليه وإيداعه مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.

كما أرسل مرتضى منصور أنذر على يد محضر لرئيس المجلس الأعلى لشئون الأعلام مطالباً بوقف عرض البرنامج.