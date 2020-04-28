شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم ينهي استعداداته لاستقبال العالقين في إندونسيا وسلطنة عمان اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى مسؤولو مطار مرسى علم الدولي استعداداتهم لاستقبال رحلة طيران تقل المصريين العالقيين في إندونيسيا وسلطنة عمان، وذلك بعد ظهر اليوم الثلاثاء، ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران .

ومن المقرر إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم، بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم، وتكليف فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم بمدينة مرسي علم للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساء، والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا، وذلك طول مدة لإقامة ١٤ يومًا.

وأكد أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر أنه تم تخصيص ١٠أتوبيسات سياحة لنقل الركاب المصريين العائدين عبر طيارة إندونيسيا وسلطنة عمان إلى فندق الحجر الصحي بمرسى علم، عقب وصولهم منعا للتكدس، وتقسيمهم إلى مجموعات حتى نقلهم إلى مقر إقامتهم بفنادق الحجر الصحي بمرسى علم، وذلك بمرافقة قوة تأمين من سيارات الشرطة، بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر.