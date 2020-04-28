شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الإسكان: خطة لتحقيق الاستغلال الأمثل لأراضى الساحل الشمالى الغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً لمتابعة مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربى، وذلك بحضور اللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والدكتور حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، والمهندس علاء عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والمهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، والدكتور مصطفى منير، المستشار الفنى لوزير الإسكان.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الوزارة تعمل حالياً، بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لتحقيق الاستغلال الأمثل لأراضى الساحل الشمالي الغربى، وتعظيم الاستفادة من موارده، بما يتماشى مع النهضة العمرانية والتنموية التى تشهدها الدولة المصرية فى مختلف المجالات، وكذلك التنسيق فيما بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الإدارة الرشيدة لتنمية الساحل الشمالي، وتسريع عملية التنمية والاستثمار.

من ناحية أخرى تواصل أجهزة محافظة مطروح، إغلاق الشواطئ ومنع التجمعات، وتسيير الدوريات لمراقبة الالتزام بقرارات غلق الشواطئ والمتنزهات ومنع التجمعات بالأماكن العامة، مع تكثيف عمل لجان متابعة تطبيق قرار إغلاق الشواطئ ومنع التجمعات بالفنادق والقرى السياحية، مع متابعة الإجراءات الوقائية بالمنشآت السياحية، على طول الساحل الشمالي ومدينة مرسى مطروح.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على استمرار تفقد المنشآت السياحية ومواقع العمل، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا، وتوفير أقصى درجات الحماية في كافة المشروعات بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية حفاظا على سلامة المواطنين، مع التأكد من إغلاق الشواطئ والمتنزهات، ومنع التجمعات، إلى حين إشعار آخر.

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وشهد شواطئ مطروح وقرى ومنتجعات الساحل الشمالي، اليوم الثلاثاء، التزام المواطنين ومراقبة الوحدات المحلية للمنشآت والفنادق السياحية، في الساحل الشمالي ومدينة مرسى مطروح، وتشكيل لجان لمتابعة مدى الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، والتأكيد على إدارات المنشآت بغلق الشواطئ ومنع التجمعات، مع تطبيق قرار حظر التجوال داخل القرى خلال فترة المساء.