شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء توضح حكم حقن الأنسولين خلال الصوم واستعمال بخاخة الربو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما حكم أخذ إبر الأنسولين خلال الصوم؟ حيث إن الطبيب المعالج أوضح أنه يجب أخذ إبرة الأنسولين قبل تناول الطعام بنصف ساعة، فهل يجوز أخذها في نصف الساعة الأخيرة من الصوم؟ سؤال أجابت عنه دار الافتاء ونشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وجاء رد الدار كالآتى:

لا مانع شرعًا من أخذ حقن الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام ويكون الصيام معها صحيحًا لأنها وإن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد ومن ثَمَّ يكون الصوم معها صحيحًا.

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كما نشرت الصفحة سؤال ما حكم استعمال بخاخة الربو أثناء الصيام؟، وجاء رد الدار يبطل الصوم باستعمال بخاخة الربو ويجب القضاء؛ لأنها توصل الدواء السائل إلى الجوف على هيئة رذاذ له جِرْمٌ عن طريق منفذٍ مفتوح طَبْعًا، وهو الفم، فإن لم يستطع المريض القضاء، وكان المرض مزمنًا فعليه الفدية عن كل يوم إطعام مسكين بما مقداره مدّ من طعام من قوت البلد، والمُدّ مكيال يساوي بالوزن 510 جرامات من القمح، ويجوز إخراج قيمتها ودفعها للمسكين على ما عليه الفتوى.