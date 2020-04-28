شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية المهنية للمعلمين تعلن إتاحة تسجيل استيفاء ملف الترقى للمعلمين إلكترونياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة الكادر بالأزهر الشريف، إتاحة تسجيل استيفاء ملف الترقى للعام 2019/2020 إلكترونياً المعلمين، وشيوخ المعاهد، والموجهين ولجان التقييم بالمناطق الأزهرية عبر موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

/http://academy.emis.gov.eg/alazhar اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10/5/2020 وحتى يوم الخميس الموافق 30/7/2020 .

وذلك وفق الضوابط التالية:

1.المعلم مسئول مسئولية كاملة عن استيفاء بنود استمارة ملف إنجاز المعلم الكترونياً من خلال الدخول على صفحته الشخصية من خلال الموقع الإلكترونى لبيانات كادر المعلم /http://academy.emis.gov.eg/alazhar وبعد الانتهاء والمراجعة بالضغط على أيقونة حفظ وتسجيل، ويتحمل كافة الاثار المترتبة على عدم قيامه بذلك والمعلم مسئول كذلك عن متابعة تنفيذ التقييمات الكترونياً من خلال متابعة صفحته باستمرار، حيث يتاح له إلكترونياً رؤية حركة التقييمات ملف الترقى الخاص به من خلال صفحته.

2- مسئول التعامل الإلكترونى بالمنطقة الأزهرية يكون مسئول مسئولية كاملة عن الآتى:

أ‌ - إتاحة دخول شيخ المعهد الأزهرى، وكذلك الموجه الفنى على موقع بيانات كادر المعلم:

/http://academy.emis.gov.eg/alazhar لتقييم أداء المعلمين المرشحين للترقى إلكترونياً وتسجيل وحفظ ذلك على الموقع وكذلك إتاحة دخول الموجه الفني المختص لتقييم أداء المعلم إلكترونياً طبقاً لمادة تخصصه وتسجيل وحفظ ذلك على الموقع، وتكون إتاحة الدخول على الموقع بمحضر رسمى يسجل فيه تاريخ الدخول والإقرار بالانتهاء من تسجيل عمليات التقييم إلكترونياً، ويتم طباعة استمارات تقييم المعلم من قبل شيخ المعهد والموجه بعد التسجيل ويتم اعتمادها من شيخ المعهد والموجه كلا فيما يخصه والاحتفاظ بمحاضر الفتح والغلق وكذلك استمارات التقييم في ملف خاص يتم الرجوع إليه وقت الحاجة.

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ب‌. تسجيل آخر تقريرين كفاية إلكترونياً للمعلمين المرشحين للترقي في المعهد، وكذلك إقرار قضاء مدة ممارسة العمل الفعلي (5) سنوات على الأقل في الوظيفة الحالية بعد اعتماده من جهة العمل، وتخفض سنة للحاصل على درجة الماجستير، وسنتين للحاصل على درجة الدكتوراه، وذلك من خلال بيان معتمد من شئون العاملين من واقع ملفات خدمة المعلمين بالمعهد مع مراعاة احتساب الحالات الآتية ضمن الخمس سنوات لممارسة العمل الفعلي:

1- الإجازة المرضية للمرضى بمرض مزمن طبقاً للكتاب الدوري رقم (33) والصادر من وزير التربية والتعليم الفني بتاريخ 25/10/2015

2- إجازة الوضع بالنسبة للمعلمات.

3- البعثة التعليمية على نفقة الأزهر.

4- الحبس الاحتياطي لمن أخلى سبيله.

ت‌. إتاحة دخول أعضاء لجنة تقييم استمارات إنجاز المعلمين إلكترونياً على موقع /http://academy.emis.gov.eg/alazhar لتقييم المعلمين المرشحين للترقي إلكترونياً، والتأكد من تسجيل التقييمات ويكون ذلك من خلال محضر رسمي، ويتم طباعة تقرير التقييم واعتماده من اللجنة والاحتفاظ به للرجوع إليه عند الحاجة.

ث‌. صاحب الفضيلة رئيس الإدارة المركزية بكل منطقة أزهرية مسئول مسئولية كاملة عن التأكد من انتهاء استيفاء ملفات المعلمين إلكترونياً الواقعة في نطاق المنطقة الأزهرية قبل غلق الموقع طبقاً للمواعيد المحددة، ويرسل تقريراً يفيد بانتهاء كافة أعمال استيفاء ملفات الترقي إلكترونياً في نطاق كل منطقة أزهرية إلى وكيل الأزهر.