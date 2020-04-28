البابا تواضروس يعزى أسقف ملوى فى وفاة شقيقه كاهن فرانكفورت

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم قداسة البابا تواضروس الثانى التعازى، للأنبا ديمتريوس أسقف ملوى، وأنصنا والأشمونين، فى وفاة شقيقه القمص بيجول باسيلى كاهن الكنيسة المصرية بفرانكفورت بألمانيا وهو شقيق تاسوني أنجيل زوجة المتنيح القمص بيشوى كامل التى رحلت عن عالمنا منذ خمسة أشهر (نهاية شهر نوفمبر من العام الماضى).

كانت الكنيسة القبطية، قد قررت استمرار تعليق جميع الصلوات بالكنائس، بما فيها صلوات الأسبوع المقدس، وتأجيل طقس إعداد زيت الميرون المقدس –أحد أسرار الكنيسة السبع- وهو حدث كنسى له أهميته الكنسية والتاريخية والرعوية والذي يقوم به البابا مع جميع مطارنة وأساقفة المجمع المقدس، والتأكيد على أن تقتصر الجنازات على أسرة المنتقل فقط.

كما قررت الكنيسة إيقاف صلوات الأكاليل، لحين استقرار الأوضاع، واستمرار الكهنة في متابعة العمل الرعوى للأسر ولا سيما الحالات الخاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، وناشدت الكنيسة جميع المصريين باتباع تعليمات الوقاية والسلامة، مع الالتزام بالبقاء فى المنزل لمنع تفشى الوباء.